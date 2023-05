Ein mit Schotter beladener Lkw ist am Freitag, 26. Mai, in Lingen von der Fahrbahn der Straße „Am Dieksee“ abgekommen. Foto: Polizei up-down up-down Polizei sucht Unfallzeugen Mit Schotter beladener Lkw kippt in Lingen beim Ausweichen auf die Seite Von Carsten van Bevern | 31.05.2023, 11:43 Uhr

Ein mit Schotter beladener Lkw ist am Freitag, 26. Mai, beim Ausweichen eines entgegenkommenden Autos in den nur teilweise befestigten Seitenraum der Straße „ Am Dieksee“ geraten und umgekippt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.