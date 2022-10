Zum Lichterfest auf dem Universitätsplatz gehört auch in diesem Jahr die Feuershow vor der Kunstschule. Foto: Roman Starke up-down up-down Lichterfest am 5. November Magisches Leuchten auf dem Lingener Universitätsplatz Von Caroline Theiling | 27.10.2022, 12:14 Uhr

Viel erleben können Kinder und Erwachsene beim Lichterfest auf dem Universitätsplatz in Lingen: Denn unter dem Titel ,,Magisches Leuchten“ verwandelt sich der Platz am 5. November in ein bezauberndes Lichtermeer.