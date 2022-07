Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Lingen Kunstverein gedenkt des Todestages 09.04.2007, 22:00 Uhr

Harry Kramer (*1925 in Lingen - ?1997 in Kassel) war 1964 mit seinen Automobilen Drahtskulpturen an der Dokumenta III in Kassel beteiligt. In diesem Jahr wird die Dokumenta 12 eröffnet. Der Kunstverein Lingen bietet am 27. Juni in seiner Reihe Reden über Kunst einen Vortrag zur Dokumenta 12 an.