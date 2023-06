Über 100 Aussteller laden Interessierte zu der 16. Jobmesse ein Foto: Barlag Werbe- & Messeagentur up-down up-down Kostenlose Messe in Lingen Karrierecoach Christoph Korte gibt Tipps bei der Jobmesse Emsland Von Thea Esders | 08.06.2023, 07:53 Uhr

Verschiedene Jobs, Studien-, Ausbildungs- und Praktikumsplätze sowie Weiterbildungsmöglichkeiten: Das bieten Unternehmen bei der Jobmesse an. Am 10. und 11. Juni findet diese in der Emslandarena in Lingen statt.