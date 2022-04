Sie geben ihm jedoch noch lange nicht das Recht, einen ebenfalls gestandenen Kommunalpolitiker wie Michael Fuest vor über 150 Zuhörern öffentlich so zu attackieren, wie am Dienstagabend auf der Bürgerversammlung in Laxten geschehen.

Hoffschroer kanzelte Studienrat Fuest lautstark in der Manier eines Oberlehrers ab wie einen kleinen Schuljungen.

Der CDU-Politiker hätte sich und anderen diese Peinlichkeit besser ersparen sollen. Dieser Teil seines letzten öffentlichen Auftritts als Laxtener Ortsbürgermeister hat – leider – nur die Note „ungenügend“ verdient.