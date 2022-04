Default Bild FOTO: Archiv Lingen Kommentar: Für die ganze Region Von Thomas Pertz | 01.06.2011, 16:28 Uhr

Es gibt kein kommunalpolitisches Thema in Lingen, das in den vergangenen drei Jahren so intensiv diskutiert worden ist wie das Thema Emslandarena. Die Frage, wo und in welcher Form eine multifunktionale Veranstaltungshalle gebaut werden könnte, die modernsten Ansprüchen genügt, füllt mehrere Aktenordner, ist in unzähligen Gremien und Versammlungen diskutiert worden– und nun entschieden. Es bleibt bei einem Neubau an der Lindenstraße gegenüber den alten Emslandhallen.