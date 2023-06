Bekannt aus der Sendung mit der Maus: Kika-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silvia, kurz „Clari“ ist bei vielen Kindern beliebt. Foto: Christopher Schmid up-down up-down Neues Programm für Kinder Kika-Moderatorin Clari kommt zur ersten LWH-Kinderakademie in Lingen Von Philip Jesse | 07.06.2023, 10:12 Uhr

Das Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen startet Anfang Juli mit der Kinderakademie ein neues Programm für Familien. In der ersten Veranstaltung gehen die Kinder zusammen mit Clari der faszinierenden Frage nach, warum wir so sind, wie wir sind – und was Gene damit zu tun haben.