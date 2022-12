Das Grundstück des ehemaligen Autohauses Albers mit Wohn- und Nebengebäuden an der Georgstraße (links) hat der Lingener Bauunternehmer Andreas Mainka erworben. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Mainka baut Haus in Lingen Keine Mieten wie beim sozialen Wohnungsbau an der Georgstraße Von Julia Mausch | 01.12.2022, 07:53 Uhr

Bauunternehmer Andreas Mainka will auf dem ehemaligen Gelände des Autohaus Albers an der Georgstraße in Lingen ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Mieten für kleine Geldbeutel sind dabei aber kein Thema - zumindest dort.