Die Gewinner unserer Kartenverlosung können sich am Sonntag auf das Konzert von Zucchero in der Emslandarena freuen. FOTO: Jean-Christophe Bott/dpa Konzert in der Emslandarena Zucchero tritt in Lingen auf: So können Sie Karten gewinnen Von Mike Röser | 15.06.2022, 07:58 Uhr

Am Sonntag ist es endlich soweit: Weltstar Zucchero tritt in der Emslandarena in Lingen auf. Mit ein wenig Glück können Sie dabei sein: Wir verlosen drei mal zwei Karten für sein Konzert.