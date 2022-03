Die Johannesschule in Lingen wird erweitert. Bei den Baumaßnahmen soll auch der Eingangsbereich verändert werden. FOTO: Thomas Pertz Ab Sommer vorübergehend im VHS-Forum Umzug wegen Raumnot: Johannesschule in Lingen wird erweitert Von Wilfried Roggendorf | 07.03.2022, 15:18 Uhr

An der Johannesschule werden derzeit 203 Kinder in elf Klassen unterrichtet. Schon jetzt ist es dort eng - und entgegen älteren Prognosen werden die Zahl der Schüler an der Grundschule steigen. Dies macht eine Erweiterung und einen zeitweisen Umzug erforderlich.