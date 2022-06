„Subway“ ist schon lange Geschichte an der Rheiner Straße. Ab August oder September soll es in dem Gebäude Fast-Food von hoher Qualität geben. FOTO: Carsten van Bevern Eröffnung im Spätsommer geplant Nachfolger für „Subway“ an Rheiner Straße in Lingen steht fest Von Wilfried Roggendorf | 21.06.2022, 12:15 Uhr

Auch wenn „Subway“ bis heute um neue Mitarbeiter an dem Gebäude wirbt, ist das Schnellrestaurant an der Rheiner Straße in Lingen schon lange geschlossen. Nun steht fest, wer dort bald nicht nur Pommes und Burger anbietet.