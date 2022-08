Für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Industrie haben Gewerkschaftler auf dem Lingener Marktplatz demonstriert. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Investitionen und Bürokratieabbau gefordert Lingen: Gewerkschaft IGBCE demonstriert für Industriearbeitsplätze Von Wilfried Roggendorf | 27.08.2022, 18:45 Uhr

Steigende Energiekosten und der Ukrainekrieg bedrohen Arbeitsplätze in der Industrie. Den Erhalt dieser Arbeitsplätze haben Mitglieder der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) am Samstag bei einer Demonstration in Lingen gefordert.