Sanierung unter den Vorgaben des Denkmalschutzes: Hutmachers Deele in der Großen Straße wird auf Stand gebracht. FOTO: Caroline Theiling Nutzung noch ungewiss Hutmachers Deele in der Großen in Lingen Straße wird saniert Von Caroline Theiling-Brauhardt | 31.03.2022, 11:43 Uhr

Die schmucke Fachwerkfassade in der Großen Straße 12 in Lingen fällt jedem Passanten sofort ins Auge. Jetzt, zum 250. Geburtstag des Hauses, haben Sanierungsarbeiten am Fachwerkgiebel und den Ausfachungen begonnen.