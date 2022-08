Die Postfiliale in Holthausen-Biene ist zusammen mit dem Blumenladen Ewald Ende Juni geschlossen worden. FOTO: Sven Lampe up-down up-down Nach Schließung von Blumen Ewald Lingen: Neue Postfiliale in Holthausen-Biene geplant Von Nina Beuvink | 05.08.2022, 07:07 Uhr

Als der Blumenladen Ewald am Treffpunkt in Holthausen-Biene Ende Juni 2022 geschlossen wurde, hat Biene auch seine Postfiliale verloren, die sich in dem Blumenladen befand. Noch hat keine neue Filiale in dem Ortsteil eröffnet.