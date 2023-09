Verbindung zum Gasnetz Lingen: Hochdruckleitung für Wasserstoff genehmigt Von Tobias Böckermann | 27.09.2023, 14:04 Uhr Eine neue Wasserstoffleitung soll demnächst in Lingen gebaut werden. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Die RWE AG will in Lingen in den kommenden Jahren erhebliche Mengen Wasserstoff produzieren. Jetzt ist der dafür notwendige Bau einer 2,3 Kilometer langen Transportleitung genehmigt worden.