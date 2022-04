Hildegard Landsberger hat 40 Jahre in Düsseldorf gelebt: „In den Großstädten wird das mit der Nachbarschaft nicht so gelebt“, weiß die 64-Jährige. „Hier im Emsland ist das schon anders“, so die gebürtige Meppenerin. „Da wüsste ich sofort zwei Nachbarn, denen ich sofort unsere Schlüssel anvertrauen würde, wenn ich in den Urlaub fahren würde. Zu diesen Nachbarn hätte ich auch entsprechendes Vertrauen, und umgekehrt könnten die mir ihren Schlüssel ebenso anvertrauen“, sagt Hildegard Landsberger.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Emsländer anfangs etwas zurückhaltend sind. Wenn man sich aber erst richtig kennengelernt hat, sind sie sehr herzlich. Nicht umsonst sind wir nach 40 Jahren wieder zurück nach Meppen gezogen“, sagt Frau Landsberger abschließend.

Für Ute Thölker ist eine gute Nachbarschaft auf jeden Fall wichtig: „Es kommt trotzdem immer auf die Nachbarschaft an. Wenn man zum Beispiel Nachbarn hat, die bereits über 80 Jahre sind und vielleicht auch noch gesundheitlich angeschlagen, mag man auch nicht unbedingt um Hilfe bitten“, so die Lingenerin. „ Trotzdem haben wir eine tolle Nachbarschaft, was auch sehr wichtig ist. Ich selbst würde immer meine Hilfe anbieten“, betont Ute Thölker

„Eine gute Nachbarschaft gehört dazu“, sagt auch Susanne Gerdes aus Berge. Und dabei gehe es nicht nur um das Ausleihen von Mehl und Eiern, betont die 42-Jährige. „Wir passen gegenseitig auf unsere Haustiere auf, und es war auch noch nie ein Problem, wenn man mal verspätet nach Hause kommt. Dann weiß man, dass die Kinder nach der Schule rübergehen können und da gut aufgehoben sind. Das Schöne dabei ist die Hilfe, ohne groß nachfragen zu müssen und ohne dass immer eine Gegenleistung erwartet wird. Wir haben auch unsere Schlüssel ausgetauscht. Es ist also kein Problem, mal in den Urlaub zu fahren, weil man weiß, dass jemand aufs Haus achtet“ ,so Susanne Gerdes abschließend.

„Es ist gut, wenn man jemanden hat, der sich während des Urlaubes um die Post kümmert, die Blumen gießt und auf das Haus aufpasst“,meint auch Andrea van Dejk.