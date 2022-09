Nicht mehr quer durch Lingen müssen Bewohner von Damaschke ihren Grünabfall, wenn ein neuer Wertstoffhof am Hessenweg entsteht. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Weiterhin am Hessenweg Neuer Wertstoffhof in Lingen: Stadt hat Gelände gepachtet Von Mike Röser | 12.09.2022, 10:45 Uhr

Wer in Lingen-Damaschke Grünabfall oder Papier entsorgen will, muss weitere Wege in Kauf nehmen, seitdem der Wertstoffhof am Hessenweg geschlossen wurde. Nach einem politischen Beschluss könnte es bald einen neuen geben.