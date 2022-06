Default Bild FOTO: Archiv Lingen Grundschulen ermitteln Regionsmeister Von Georg Bruns | 15.03.2012, 13:20 Uhr

„Spiel, Spaß und Spannung“ – so kann man den Rundlauf-Team-Cup der 3. und 4. Klassen der Grundschulen im Emsland beschreiben. Lingen ist erneut einer der wenigen Austragungsorte in Niedersachsen. Was im Vorjahr als Pilotprojekt begann, wird in der zweiten Auflage flächendeckend als Regionsmeisterschaft durchgeführt.