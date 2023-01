Eine neue Zufahrt gibt es schon: An der Waldstraße in Lingen errichten das Bauunternehmen Hofschröer und das Architekturbüro Deeken ein großes Wohn- und Geschäftshaus. Foto: Julia Mausch up-down up-down Auf ehemaligen Neptune-Gelände Lingen: Grafiken zeigen großen Neubau von Hofschröer und Deeken Von Julia Mausch | 26.01.2023, 13:26 Uhr

Auf dem ehemaligen Neptune-Gelände in Lingen tut sich was: Das Bauunternehmen Hofschröer plant in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Deeken ein Großprojekt. Befürchtungen der Politik widersprechen die Planer.