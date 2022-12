Investieren, wo die Geschichte von Möbel Berning begann: Markus, Josef und Christian Berning (von links) lassen auf der Brachfläche an der Gymnasialstraße ein Wohn-nd Geschäftshaus bauen. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Verzögerung hat Gründe Berning baut in Lingens Mitte: Was lange währt, wird endlich gut Meinung – Thomas Pertz | 15.12.2022, 13:46 Uhr

Ein Gewinn in vielerlei Hinsicht ist die Schließung der Baulücke an der Gymnasialstraße in Lingen, meint der Kommentator.