Zahlreiche Demonstrationen gegen das Kernkraftwerk Emsland in Lingen hat Gerd Otten organisiert. Das Bild zeigt ihn bei einer Demo vor dem Lingener Rathaus im Jahr 2018. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Gegner feiern am 15. April Er ist das Gesicht des Widerstandes gegen das Atomkraftwerk in Lingen Von Thomas Pertz | 13.04.2023, 12:30 Uhr

Wenn an diesem Samstag das Kernkraftwerk Emsland in Lingen endgültig vom Netz geht, werden die Gegner im Industriepark feiern. Das Gesicht des Widerstandes kommt aus Langen in der Samtgemeinde Lengerich.