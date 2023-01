Insgesamt 3000 Euro hob ein Mann in einer Bank an der Meppener Straße ab. Die EC-Karte war zuvor gestohlen worden. Symbolfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa up-down up-down Geldbörse im Supermarkt entwendet Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Polizei sucht Mann mit Fotos Von Thomas Pertz | 24.01.2023, 10:49 Uhr

Mit einer gestohlenen EC-Karte hat ein Mann in einer Bankfiliale an der Meppener Straße in Lingen Geld abgehoben. Dabei ist er fotografiert worden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Unbekannten.