Wer zapft am besten Bier? Diesem Wettbewerb stellen sich am 23. Juni Gastronomen auf dem Marktplatz in Lingen. FOTO: Sebastian Gollnow/dpa Wer schafft schnell das beste Bier? Lingener Gastronomen zapfen um die Wette für die Ukraine Von Wilfried Roggendorf | 19.05.2022, 09:26 Uhr

„Großer Gastro-Zapfenstreich“: So nennt sich eine neue Veranstaltung auf dem Marktplatz in Lingen am 23. Juni. 15 Lingener Gastronomen stellen dann ihr Können am Zapfhahn unter Beweis - und zwar für den guten Zeck.