Landtagswahl in Niedersachsen Wahlkreis Lingen: Direktmandat für Fühner, AfD-Mann Schledde auch im Landtag

Im Wahlkreis 80 Lingen holt CDU-Kandidat Christian Fühner erwartungsgemäß das Direktmandat zum erneuten Einzug in den Landtag. Die Freude darüber bei den CDU-Mitgliedern im Kolpinghaus wurde am Sonntagabend durch das Gesamtergebnis geschmälert. Für die AfD zieht der Schüttorfer Ansgar Schledde in den Landtag ein.