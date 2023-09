Verwaltung will Zuschuss abschaffen Wird die Förderung von Balkonkraftwerken in Lingen wieder einkassiert? Von Wilfried Roggendorf | 09.09.2023, 11:18 Uhr Erst Mitte 2023 startete in Lingen ein Förderprogramm zur Anschaffung von Balkonkraftwerken. Nun schlägt die Stadtverwaltung vor, es schon wieder abzuschaffen. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Seit Juni können Bürger in Lingen für den Kauf eines Balkonkraftwerks einen Zuschuss der Stadt erhalten. Die Nachfrage war groß - was Stimmen laut werden lässt, den Fördertopf aufzustocken. Doch die Stadtverwaltung will den Zuschuss am liebsten wieder abschaffen.