Einsatzkräfte der Feuerwehren vor dem Backshop, in dem ein Stromverteilerkasten brannte. Foto: Hermann Bojer Brand im Technikraum Feuer bei Bäckerei Köbbe in Lingen-Brögbern schnell unter Kontrolle Von Hermann Bojer | 07.03.2023, 10:20 Uhr

Die Feuerwehr musste am Montag in Lingen zu einem Einsatz ausrücken, nachdem sich ein Brand im Stromverteilerkasten in der Bäckerei Köbbe an der B213 in Lingen-Brögbern entwickelt hatte.