Foto: Hermann Bojer Leck in der Leitung 50.000 Liter Wasser unbemerkt in Lingener Kellerraum gelaufen Von Jonas E. Koch | 30.06.2023, 15:39 Uhr

Durch ein Leck in der Hausleitung flossen am Freitagmorgen zunächst unbemerkt etwa 50.000 Liter Wasser in den Keller eines Hauses an Greiwehof in Lingen.