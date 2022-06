Die Feuerwehren aus Lingen und Brögbern sind für Löscharbeiten im Einsatz. FOTO: Hermann Bojer up-down up-down Filteranlage fängt Feuer Lingen: Feuerwehr muss Brand bei Bücker + Essing löschen Von Dominik Bögel | 28.06.2022, 08:34 Uhr

In einer Firma in Lingen ist eine Filteranlage in Brand geraten. Die Feuerwehr ist für Löscharbeiten vor Ort.