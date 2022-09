Viele Geschenke gab es zum Abschied von Stefan Altmeppen (rechts), acht Jahre lang Erster Stadtrat in der Verwaltung. Oberbürgermeister Dieter Krone dankte ihm für sein Engagement. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Jurist verlässt Lingener Rathaus Lingen: Erster Stadtrat Stefan Altmeppen verabschiedet Von Thomas Pertz | 16.09.2022, 19:23 Uhr

Am 30. September ist der letzte Arbeitstag von Stefan Altmeppen im Lingener Rathaus. Bei seiner Verabschiedung am Donnerstag in der Halle IV wurde die große Wertschätzung für den Ersten Stadtrat deutlich.