Stadtradeln: Unterwegs können die Teilnehmer Vorschläge und Schadensmeldungen an die Stadtverwaltung melden. Foto: dpa up-down up-down 113 Hinweise Stadtradeln in Lingen: Meldungen in Radar-App weiter unbearbeitet Von Jonas E. Koch | 12.10.2022, 13:45 Uhr

Nachdem die Stadtverwaltung in Lingen im vergangenen Jahr die Bearbeitung von Hinweisen in der Radar-App verschlafen hatte, war für dieses Jahr Besserung gelobt worden. Aber: Zwei Wochen nach dem Stadtradeln 2022 zeigt die App erneut 113 unbearbeitete Meldungen an.