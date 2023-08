Stressabbau, Bewegung und mehr Kampfsport für Kinder? So sollen Grappling-Kurse in Lingen sie fördern Von Alicia Heskamp | 29.08.2023, 07:52 Uhr Die ersten Kinder-Kurse mit den Trainern Viktoria Krummen und Alexander Bies fanden bereits großen Andrang. Foto: Jonas Kramer up-down up-down

Bei Kampfsport denkt man an brutale Boxkämpfe und blutende Nasen. Dass es nicht immer so unsanft zugehen muss, zeigt die Sportart Grappling. Erik-Masao Boller bietet jetzt Kurse für Kinder an und erklärt, wie das die körperliche und psychische Entwicklung fördern kann.