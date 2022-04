Default Bild FOTO: Archiv Lingen Emslandarena: CDU für Standort Lindenstraße 13.01.2010, 20:00 Uhr

Jetzt ist es definitiv: Nach umfassenden Prüfungen und Erörterungen mit Gutachtern, Juristen und Sachverständigen ist für die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Lingen der komplette Neubau der Emslandarena die beste Alternative – und zwar in direkter Nachbarschaft zu den jetzigen Emslandhallen auf der gegenüberliegenden Seite in Höhe der südlichen Brückenrampe an der Lindenstraße. Dies hat die CDU beschlossen, wie die Vorsitzende der Mehrheitsfraktion, Swenna Vennegerts, gestern gegenüber der Presse mitteilte.