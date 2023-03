Tobias Heufes verkauft wieder Eis in der Lingener Innenstadt. Bei Cremino soll es klassischer zugehen als zuvor bei Cold Monkeys. Eigene Kreationen gibt s dennoch. Foto: Marie Reiners up-down up-down Eis aus eigener Herstellung Ex-Cold-Monkeys-Besitzer macht jetzt Eis für Cremino in Lingen Von Marie Reiners | 26.03.2023, 10:20 Uhr

Im vergangenen Herbst hat Tobias Heufes seinen bekannten Eisladen Cold Monkeys geschlossen, jetzt ist er mit Cremino in der Lingener Innenstadt zurück. Er erklärt, was er sich von dem neuen Standort erhofft und was anders ist als zuvor.