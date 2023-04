Else und Claus Dickebohm erhalten den Bürgerpreis des Lingener Stadtteils Damaschke für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Bürgerpreis von Damaschke Darum wurde das Lingener Ehepaar Dickebohm nun ausgezeichnet Von Sebastian Hamel | 21.04.2023, 08:15 Uhr

Rundum wohl fühlen sich Else und Claus Dickebohm seit fast fünf Jahrzehnten in Lingen-Damaschke. Dass sie einen ordentlichen Anteil an der guten Gemeinschaft im Stadtteil haben, hängen die bescheidenen Eheleute nicht an die große Glocke. Unbemerkt blieb ihr Engagement jedocht nicht.