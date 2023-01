Lookenstraße 17 in Lingen: Die Modekette „Das macht Sinn“ wird von dort aus in das ehemalige Brackmann-Kaufhaus ziehen, wenn die Sanierungsarbeiten dort beendet sind. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Modekette Sinn zieht um Wann kommt das Drogerie-Kaufhaus Müller nach Lingen? Von Thomas Pertz | 17.01.2023, 19:27 Uhr

Der Eröffnungstermin der Modekette „Das macht Sinn“ steht nach dem Einzug in das ehemalige Kaufhaus Brackmann in der Lookenstraße in Lingen fest. Doch wann legt die Drogerie Müller nach dem Sinn-Auszug los?