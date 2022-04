Bei einer näheren Überprüfung eines Autos auf der Bundesstraße 403 in Höhe Brandlecht stellten die Beamten insgesamt 1,1 Kilo Marihuana sicher. Die beiden Insassen, ein 24-Jähriger und ein 26-Jähriger, wurden vorläufig festgenommen. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss hinter dem Lenkrad saß. Nach den Vernehmungen durch die Zollfahndung Münster wurden die beiden Täter entlassen.

Bei einer weiteren Fahrzeugüberprüfung auf der A 30 in Höhe der Ausfahrt Salzbergen wurden die Beamten wenige Tage später erneut fündig. In dem Fahrzeug eines 29-jährigen Mannes wurde ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Auch in diesem Fall stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. Der Täter wurde nach einer polizeilichen Vernehmung ebenfalls entlassen.

Gleichermaßen ein Kilogramm Marihuana wurde in der letzten Woche bei der Überprüfung eines Mindener Autos auf der Autobahn A 30 in Höhe der Anschlussstelle Salzbergen von Polizeibeamten sichergestellt. Ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden festgenommen und nach ihren Vernehmungen durch die Zollfahndung Münster entlassen.