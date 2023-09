Nach der Tribut-Show One Vision of Queen feat. Marc Martel in der Emslandarena am kommenden Samstag, ist noch lange nicht Schluss: Es sind noch einige Konzerte vom Oktober bis Dezember 2023 geplant. Unter anderem können Sie sich auf The BossHoss und Die Prinzen freuen, doch noch viel mehr Empfehlenswertes ist zu erwarten.

Diese Konzerte gibt es im Oktober 2023:

Bonnie Tyler: Die Pop- und Rocksängerin Bonnie Tyler wird am Samstag, 7. Oktober 2023, in der Emslandarena auftreten. Los geht es um 20 Uhr. Für ihre Hallentour 2023 wählte sie „Total Eclipse Of The Heart“ als Motto aus, da ihr Welthit vierzigjähriges Jubiläum feiert. Tickets sind noch erhältlich.

Diese Konzerte gibt es im November 2023:

Reverend Hardy Hardon & the Church of Elvis : Die 12-köpfige Band kommt am Freitag, 3. November 2023, nach Lingen und wird die Herzen von Elvis Fans höher schlagen lassen. Im Alten Schlachthof werden sie um 20 Uhr auftreten. Tickets sind noch verfügbar.

: Die 12-köpfige Band kommt am Freitag, 3. November 2023, nach Lingen und wird die Herzen von Elvis Fans höher schlagen lassen. Im Alten Schlachthof werden sie um 20 Uhr auftreten. Tickets sind noch verfügbar. Die Prinzen: In der Emslandarena werden die Prinzen am Freitag, 3. November 2023, zur Feier ihrer Jubiläumstour auftreten. Diese findet unter dem Motto „30 Jahre- 30 Hits- 30 Städte“ statt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets sind noch erhältlich.

Das Chormusical Martin Luther King: Zur Erinnerung an Martin Luther King wird am Samstag, 11. November 2023, ein Chormusical in der Emslandarena veranstaltet. Das Besondere dabei ist, dass alle Sänger, aus Lingen und der Region kommen werden. Es werden bis zu 600 Sänger auftreten. Die Show findet am selben Tag zweimal statt. Die erste beginnt um 14 Uhr und die zweite um 19 Uhr. Tickets sind derzeit noch verfügbar.

Die Konzerte gibt es im Dezember 2023: