Wie es in der Mitteilung weiter heißt, vermisst die Wählervereinigung allerdings die Möglichkeit, sich online zu informieren, wie die Stadt es üblicherweise in den Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen ermöglicht habe.

Die „Bürgernahen“ könnten der bisherigen Argumentation in den Punkten folgen, in denen die Notwendigkeit einer Modernisierung der bisherigen Veranstaltungsmöglichkeit der Emslandhalle am heutigen Standort dargelegt werde, so Vorsitzender Dr. Reinhard Rauscher. Grundsätzlich gehöre eine Veranstaltungsmöglichkeit auch für größeres Publikum zu den wünschenswerten Standortfaktoren, die Lingens Attraktivität auf Dauer erhalten solle. Die „Bürgernahen“ sähen aber weiterhin offene Fragen in den Bereichen des Bedarfs der Stadt, dem zu wählenden Standort sowie der Wirtschaftlichkeit.

Die Verwaltung und Politik werden sich nach ihrer Auffassung konkreter äußern müssen als in der Vergangenheit, um diese Fragen zu klären. Mehrfach sei das Vorliegen einer Bedarfsanalyse in den Raum gestellt worden, bisher seien aber nur Auszüge einer Machbarkeitsstudie bekannt geworden, kritisierten die „Bürgernahen“ weiter. Der Unterschied zwischen „Was wird benötigt?“ und „Was kann gebaut werden?“ sei elementar. Die wirtschaftlichen Folgen seien eine der Hauptpunkte. Auch die Frage „Wozu planen wir?“ müsse daher erörtert werden. Gehe es nur um eine Modernisierung der vorhandenen Veranstaltungslokalität, oder seien Großveranstaltungen kultureller oder sportlicher Art auf Dauer an Lingen zu binden?