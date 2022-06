Auch Natascha Kielbowicz würde die Körperscanner befürworten: „Es ist sicherer, weil gerade in den letzten Jahren viel passiert ist. Ich persönlich würde mich ohne Weiteres unter einen Körperscanner stellen. Schließlich erkennt man nicht alles, und das ist immer noch besser, als einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen. Wenn man das dadurch vereiteln kann, ist es in Ordnung“, betont die 30-Jährige. „Man hätte das ruhig schon eher einführen können. Wenn es darum geht, Verbotenes zu schmuggeln, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Meist versteckt man es am Körper. Das Handgepäck wird schließlich bereits gescannt und extra kontrolliert. Da würde niemand eine Bombe verstecken“, sagt Natascha Kielbowicz letztlich.

„Heute gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu verstecken, und leider nimmt der Terrorismus auch immer mehr zu. Die Gewaltbereitschaft ist zu groß“, so Eckhard Köpke. „Wenn Körperscanner dann das eine oder andere vereiteln könnten, hätte sich das Ganze schon gelohnt. Natürlich muss vorher geprüft werden, ob und wie hoch die Strahlenbelastung der Körperscanner ist. Besonders für Vielreisende könnte das wichtig sein“, findet Köpke. „Wenn jemand plant, etwas durch die Kontrollen zu schmuggeln, könnten die Körperscanner bestimmt abschrecken und diese Pläne zunichte machen. Schließlich ist die Gefahr größer, erwischt zu werden. Ich hätte jedenfalls keine Probleme, mich vor einen Körperscanner zu stellen“, erklärt Eckhard Köpke.

„Man sollte keine Bedenken haben, sich vor einen Körperscanner zu stellen“, sagt auch Bernhard Buerke. Schließlich wolle man sicher ankommen, wenn man an Bord eines Flugzeuges gehe. Buerke: „Das geht über einen guten Piloten, eine gut gewartete Maschine und last but not least nur mit hohen Sicherheitskontrollen. Um diese Sicherheit noch besser zu gewährleisten, ist der Körperscanner eine gute Sache. Leider gibt es immer wieder Menschen, die auf dumme Gedanken kommen könnten. Es wäre schön, wenn durch diese verschärften Sicherheitsvorkehrungen etwas vereitelt werden könnte“, so der Emsländer. „Dann ist es mir auch egal, ob man mich sehen und erkennen kann oder auch nicht. Auch sollte man darüber nachdenken, das Flugpersonal besser zu entlohnen und damit gleichzeitig mehr Verantwortung übertragen. Damit kann man bestimmt den Blick des Personals noch schärfen“, findet Bernhard Buerke schließlich.