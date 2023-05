RECORD DATE NOT STATED Chinese DJ doing record scratching in nightclub Beijing China Copyright: xLanexOateyx bji02830165 Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kein Einlass im Joker Lingen: Das sagt der Diskothekbetreiber zu den Rassismusvorwürfen Von Thea Esders | 04.05.2023, 14:14 Uhr

Der 22-Jährige Alijan Noori ist am vergangenen Wochenende nicht in die Diskothek Joker in Lingen gelassen worden. Seine Vermutung: Rassismus, weil er afghanischer Herkunft ist. Der Betreiber der Diskothek verstrickte sich in Widersprüchen. Und will nun gar nichts mehr dazu sagen.