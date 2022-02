Ein altes Sofa liegt auf einem Bürgersteig. Zwei Mal im Jahr wird kostenlos in Lingen der Sperrmüll abgeholt. FOTO: dpa/Philipp von Ditfurth Was zu beachten ist Illegaler Sperrmüll in Lingen: Wenn plötzlich Sofas vor der Tür stehen Von Julia Mausch | 17.02.2022, 13:48 Uhr

Bernd Frerich aus Lingen hat Probleme mit illegalem Sperrmüll. Auf seiner Einfahrt standen am Dienstag plötzlich zwei fremde Sofas. Der Lingener alarmierte die Polizei. Doch was gilt es beim Sperrmüll zu beachten? Und was erwartet die Müllsünder im Fall Frerich?