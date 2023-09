An fünf Tagen wird in Lingen gefeiert: Vom Freitag, 29. September bis zum Montag, 2. Oktober und am Dienstag, 10. Oktober, findet die Kirmes statt. Aufgrund des Feiertages am 3. Oktober, wird der Pöttemarkt auf den 10. Oktober verschoben.

Die Kirmes bietet rund um 70 Schausteller und ein großes Angebot an verschiedenen Fahrgeschäften und Leckerein.

Das Programm im Überblick

Freitag, 29. September: Kirmeseröffnung ab 15.30 Uhr, Familientag und großes Feuerwerk

Sonntag, 1. Oktober: Kirmes von 14 Uhr bis 22 Uhr, verkaufsoffen von 13 Uhr bis 18 Uhr und die 2. Faire Meile in der Innenstadt dazu gibt es weiteres Programm, wie Mitmachaktionen für Kinder, Musik, Theater und eine Modeschau.

Montag, 2. Oktober: Kirmes von 14 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag, 10. Oktober: Pöttemarkt (Angebote von Töpfen, Tischdecken, Knöpfen etc.) von 8 Uhr bis 18 Uhr