Wer noch einmal im Freibad Linus in Lingen schwimmen möchte, hat nur noch wenige Tage Zeit: bis einschließlich Sonntag, 17. September. Ab Montag, 18. September, ist das Freibad geschlossen und werde für die Einwinterung vorbereitet, teilen die Stadtwerke Lingen mit. Schwimm-, Kurs- und Wellnessbegeisterte könnten dann das Freizeitbad, die Sauna und den Wellness-Bereich besuchen.

Schlechtes Wetter im Juli, erneuter Besucherandrang im August

„Wir blicken in diesem Jahr auf eine gemischte Freibadsaison zurück, die sich auf die unbeständige Wetterlage zurückführen lässt“, wird Ralf Büring, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lingen, in der Pressemitteilung zitiert. „Im Mai und Juni sind wir mit gutem Wetter und einem hohen Besucheraufkommen in die Freibadsaison gestartet. Im Juli wurde das Freibad aufgrund des schlechten Wetters leider weniger stark besucht. In den letzten Wochen stabilisierten sich die sommerlichen Witterungsbedingungen, sodass wir wieder vermehrt Freibadgäste begrüßen durften.“

Aus diesem Grund wurde die Freibadsaison im Linus Lingen noch einmal verlängert - wie auch in einigen anderen Bädern im Emsland. Nun steht das Ende aber auch in Lingen kurz bevor. Alle Informationen zu Kursen, Wellness-Anwendungen sowie Öffnungszeiten des Linus Lingen sind auf der Homepage unter www.linus-lingen.de zu finden.