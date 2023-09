Ab dem 15. November 2023 geht es los. Bis Ende des Jahres 2023 sind auch schon diverse Feiern, wie ein Weihnachtsbrunch oder die „After Weihnachtsmarkt-Party“ geplant. Angeboten wird ein Buffet für knapp 60 Euro, bei dem Essen und Trinken für drei Stunden inklusive sind.

In Zukunft wird außerdem eine Silvesterparty angeboten. Informationen dazu werden über: https://www.facebook.com/mustis.rockbar/?locale=de_DE veröffentlicht.

Anmeldungen sind per Telefon unter: 015256082883 oder per E-Mail an info@elas-kitchen.de möglich.