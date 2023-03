Mit dem Bundesverdienstkreuz ist der Lingener CDU-Sozialpolitiker Heinz Rolfes geehrt worden. Nach der Verleihung dankte er den politischen Weggefährten und insbesondere seiner Familie für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Treibende Kraft im Emsland Bundesverdienstkreuz für Heinz Rolfes: So tickt der Macher aus Lingen Von Thomas Pertz | 09.03.2023, 18:30 Uhr

Wer in Lingen und in der Region ein Beispiel für sozialpolitisches Engagement sucht, kommt an Heinz Rolfes nicht vorbei. Das weiß nun auch der Bundespräsident.