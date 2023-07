Foto: Pia Alberts Kollektion mit Manga „Naruto“ Lingen: Neptun Office an der Kaiserstraße macht Anime-Bekleidung Von Thea Esders | 19.07.2023, 17:39 Uhr

Pullover und T-Shirts mit Anime-Print: Die gibt es in Lingen. Das Neptun Office an der Kaiserstraße 15 in Lingen kündigt auf Instagram eine Zusammenarbeit mit der Manga-Anime-Serie „Naruto Shippuden“ an.