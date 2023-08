Die Stadt plant eine neue Skateranlage im Innenring der Kurt-Schumacher-Brücke. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Alternativvorschlag Emslandarena Lingen: Bürgernahe weiter gegen Skateranlage am Wasserturm Von Wilfried Roggendorf | 01.08.2023, 10:57 Uhr

Die Diskussion über eine neue Skateranlage in Lingen schien mit dem Beschluss, diese an der Kurt-Schumacher-Brücke zu bauen, im Juni beendet. Doch es gibt aus verschiedenen Gründen Kritik von den Bürgernahen (BN) an diesem Standort.