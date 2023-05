Auf der B70 bei Lingen müssen sich Autofahrer wegen mehrerer Brückensanierungen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Bauarbeiten bis Ende November Brückensanierungen an der B70-Ortsumgehung in Lingen gehen weiter Von Philip Jesse | 17.05.2023, 16:26 Uhr

Fünf Brücken an der B70 bei Lingen werden in diesem Jahr noch saniert. Den Anfang machen die beiden Brücken am Hessenweg und der Straße Am alten Flugplatz. Für die gesamte Dauer der Bauarbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.