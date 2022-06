Energiesparen ist in der Öffentlichkeit in aller Munde. Wenn aber jemand nicht das Geld für eine Komplettsanierung zur Hand hat: Zu welchen drei Maßnahmen würden Sie raten?

Richtig heizen und lüften: In der Heizperiode mehrfach am Tag kurzzeitig querlüften oder stoßlüften. Länger geöffnete Kippfenster erhöhen den Energieverbrauch und schaffen nicht annähernd den notwendigen Frischluftaustausch, um auch Feuchtigkeit herauszulüften. Zweitens eine Optimierung des vorhandenen Heizsystems durch einen hydraulischen Abgleich inklusive Einbau neuer Thermostatventile. Diese Maßnahme wird vom Staat sogar bezuschusst. Und drittens den Einbau stromsparender Umwälzpumpen. Elektronisch gesteuerte Hocheffizienzpumpen brauchen nur noch sieben Watt, die Einsparung liegt bei bis zu 80 Prozent.

Fünf Euro kostet eine Beratung. Welche Tipps kann ein Beratungsteilnehmer dafür „mit nach Hause“ nehmen?

Das ist stark abhängig vom jeweiligen Thema. Wenn jemand z.B. seine Heizungsanlage erneuern möchte, so erhält er selbstverständlich auch den Rat, über den Umstieg von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas zu nachwachsenden Energieträgern wie Holz oder Erdwärme nachzudenken und auch den Einbau einer Solaranlage einzuplanen. Zum Thema „Stromsparen“ im Haushalt oder bei der Unterhaltungselektronik gibt es auch diverse Infomaterialien, die als Entscheidungshilfe beim Neukauf genutzt werden können. Zum Thema „Dämmung der Gebäudehülle“ erhält der Ratsuchende konkrete Vorschläge, welche Maßnahmen in seinem Fall sinnvoll sind, was beachtet werden muss, um Bauschäden zu vermeiden, und welche Fördermöglichkeiten bestehen. Zum Neubau eines Energiesparhauses werden der Dämmstandard, die Konstruktion der Bauteile und auch Varianten für die Heizungstechnik und den Einsatz regenerativer Energieträger sowie Fördermöglichkeiten erläutert.

Viele Häuser sind in den 50er- und 60er-Jahren gebaut worden; oft stehen gerade Eigentümerwechsel und damit häufig Umbau- bzw. Renovierungsarbeiten an: Welche Energieeinsparungen sind möglich?

Bei einer Komplettsanierung, die sowohl die Gebäudehülle als auch die Anlagentechnik umfasst, sind Einsparungen von 70 bis 80 Prozent möglich.