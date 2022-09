Das Maß Bier gehört dazu: Veranstalter Ingo Schepergerdes lädt dazu ein, in Trachten Oktoberfest in Lingen zu feiern. Foto: Tobias Hase/dpa up-down up-down Platz für 2000 Besucher Oktoberfest in Lingener Emslandhallen diesmal ohne Corona-Auflagen Von Jonas E. Koch | 22.09.2022, 19:43 Uhr

Am 15. Oktober findet in den Emslandhallen in Lingen wieder das Oktoberfest statt. Veranstalter Ingo Schepergerdes vom Hotel am Wasserfall freut sich auf ein Volksfest ohne Auflagen. Der Zuspruch ist so rege, dass in der großen Halle gefeiert wird.